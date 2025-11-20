Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmaya bir savcı daha atandı: Keşif raporu ile ses analizleri bekleniyor

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 11:58

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dosyaya bir savcı daha atandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.