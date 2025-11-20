Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmaya bir savcı daha atandı: Keşif raporu ile ses analizleri bekleniyor
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün vefatına ilişkin soruşturma sürüyor. Dosyaya bakan savcı sayısı 3'e çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, 'Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz' şeklinde konuştu.
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dosyaya bir savcı daha atandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
DOSYAYA BAKAN SAVCI SAYISI 3 OLDU
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atandı. Böylece dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükseldi.
GÖRÜNTÜLER TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ
Dosyada bilirkişi raporu ile ev içi güvenlik kamera görüntülerinin ses analiz sonuçları beklenirken; soruşturmayı bizzat yürüten Başsavcı Öksüz, görüntüleri ilk olarak Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne ardından Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne son olarak da TÜBİTAK'a gönderdi.