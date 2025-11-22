Gemlik’te infaz, İnegöl’de yakalama: Katil zanlısı yol boyu ateş açtı

Bursa Gemlik’te saldırgan husumetlisini uzun namlulu tüfekle öldürdü. Saldırgan, kaçarken de polise ateş açtı. 75 kilometrelik kovalamaca İnegöl’de sona erdi. Katil zanlısının tüfeği de araçta çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde bir şahsı uzun namlulu tüfekle öldüren saldırgan 75 kilometre uzakta İnegöl ilçesinde trafik polislerinin nefes kesen takibiyle yakalandı. Şahsın aracında otomotik tüfek de bulundu. Katil zanlısının kaçarken ekiplere de ateş ettiği öğrenildi.

Otomatik tüfek (İHA) UZUN SÜREDİR TAKİP ETTİĞİ HUSUMETLİSİYDİ Olay, sabah saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli uzun süredir takip ettiği husumetlisini cadde üzerinde yakalayınca peş peşe tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 35 yaşındaki Erdal Gündüz olduğu belirlendi. Gündüz'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.