Muş’ta köy halkı çareyi yüksek tepelerde arıyor! Cep telefonu çekmiyor

Muş'un Korkut İlçesi’ne bağlı Dereiçi Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla iletişim kurmakta zorlanıyor. Bu nedenle 3 kilometre uzaklıktaki yüksek tepelere ve minareye çıkıyor.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Muş'un Korkut İlçesi'ne bağlı Dereiçi Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla iletişim kurmakta zorlanıyor. Bu nedenle 3 kilometre uzaklıktaki yüksek tepelere ve minareye çıkıyor.

Muhtar Sönmez şunları söylüyor: Köyümüzde cep telefonu şebekeleri çekmiyor. Vatandaşlar yakınları ve- ya askerdeki çocuklarıyla konuşmak için köyümüzden 3 kilometre mesafedeki yüksek yerlere gitmek zorunda kalıyor. Ya da caminin minaresine çıkıyor. Acil ihtiyaç olduğunda köy minibüsü ile 3 kilometre uzaklıktaki tepeye sefer düzenliyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN