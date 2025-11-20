takvim-logo

Muş’ta köy halkı çareyi yüksek tepelerde arıyor! Cep telefonu çekmiyor

Muş'un Korkut İlçesi’ne bağlı Dereiçi Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla iletişim kurmakta zorlanıyor. Bu nedenle 3 kilometre uzaklıktaki yüksek tepelere ve minareye çıkıyor.

Murat Yıldırım
Murat Yıldırım GAZETE
ABONE OL
Muş’ta köy halkı çareyi yüksek tepelerde arıyor! Cep telefonu çekmiyor

Muş'un Korkut İlçesi'ne bağlı Dereiçi Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla iletişim kurmakta zorlanıyor. Bu nedenle 3 kilometre uzaklıktaki yüksek tepelere ve minareye çıkıyor.

Muhtar Sönmez şunları söylüyor: Köyümüzde cep telefonu şebekeleri çekmiyor. Vatandaşlar yakınları ve- ya askerdeki çocuklarıyla konuşmak için köyümüzden 3 kilometre mesafedeki yüksek yerlere gitmek zorunda kalıyor. Ya da caminin minaresine çıkıyor. Acil ihtiyaç olduğunda köy minibüsü ile 3 kilometre uzaklıktaki tepeye sefer düzenliyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN