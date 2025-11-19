9 bin yıllık Çatalhöyük'te 1933'ten mezar bulundu: Arkeologlar Güllü Ayşa'nın hikayesini ortaya çıkardı

9 bin yıllık geçmişiyle bilinen Çatalhöyük’te, modern döneme ait tekil bir gömünün ortaya çıkarılması dikkat çekti. 93 yıl önce Güllü Ayşa'nın buraya neden defnedildiği ise araştırmalarla aydınlanan, uzun süre saklı kalmış bir hikâyeyi ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 13:17

Paylaş





ABONE OL

Anadolu tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük, binlerce yıllık geçmişi boyunca sayısız sır ve insana dair hikâyeyi topraklarında sakladı. Ancak bölgede yapılan son araştırma, bu kadim höyüğün sandığımızdan çok daha yakın bir zamana ait dramatik bir olayı da bağrında barındırdığını ortaya koydu.

Çatalhöyük’te keşfedilen 92 yıllık dramatik defin, höyüğün son gömüsünü ortaya çıkardı (Fotoğraf: DHA) HÖYÜĞE GÖMÜLEN SON İNSAN: GÜLLÜ AYŞA Konya'da 9 bin yıllık Çatalhöyük'ün şu an doğu yakası bölümünde yer alan ve o dönemlerde tepelik boş arazi olduğu için burada toprağa verilen, 1933 yılında ölen Güllü Ayşa'nın öyküsünü; Danimarkalı biyoarkeolog Doç. Dr. Scott Donald Haddow, hazırladığı makaleyle ortaya çıkardı. Haddow makalesinde, "Güllü Ayşa, zina ile suçlandığı ve halk arasında 'kötü yola düşmüş kadın' olarak anıldığı için, öldüğünde köy mezarlığına kabul edilmez. Ailesi, onu, Çatalhöyük'ün doğu höyüğünün güneydoğu yamacına gömer. Bu höyükte bilinen 9 bin 500 yıllık defin tarihinin son örneği olarak kaydedilir" ifadeleriyle yer verdi.