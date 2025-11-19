9 bin yıllık Çatalhöyük'te 1933'ten mezar bulundu: Arkeologlar Güllü Ayşa'nın hikayesini ortaya çıkardı
9 bin yıllık geçmişiyle bilinen Çatalhöyük’te, modern döneme ait tekil bir gömünün ortaya çıkarılması dikkat çekti. 93 yıl önce Güllü Ayşa'nın buraya neden defnedildiği ise araştırmalarla aydınlanan, uzun süre saklı kalmış bir hikâyeyi ortaya çıkardı.
Anadolu tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük, binlerce yıllık geçmişi boyunca sayısız sır ve insana dair hikâyeyi topraklarında sakladı. Ancak bölgede yapılan son araştırma, bu kadim höyüğün sandığımızdan çok daha yakın bir zamana ait dramatik bir olayı da bağrında barındırdığını ortaya koydu.
HÖYÜĞE GÖMÜLEN SON İNSAN: GÜLLÜ AYŞA
Konya'da 9 bin yıllık Çatalhöyük'ün şu an doğu yakası bölümünde yer alan ve o dönemlerde tepelik boş arazi olduğu için burada toprağa verilen, 1933 yılında ölen Güllü Ayşa'nın öyküsünü; Danimarkalı biyoarkeolog Doç. Dr. Scott Donald Haddow, hazırladığı makaleyle ortaya çıkardı. Haddow makalesinde, "Güllü Ayşa, zina ile suçlandığı ve halk arasında 'kötü yola düşmüş kadın' olarak anıldığı için, öldüğünde köy mezarlığına kabul edilmez. Ailesi, onu, Çatalhöyük'ün doğu höyüğünün güneydoğu yamacına gömer. Bu höyükte bilinen 9 bin 500 yıllık defin tarihinin son örneği olarak kaydedilir" ifadeleriyle yer verdi.
Konya Ovası'nda, insanlığın şehir hayatına geçerek tarım yaptığı 9 bin yıllık Çatalhöyük'te şimdiye kadar birçok medeniyetin mezarı bulundu. Çatalhöyük'teki doğu höyük kısmına defnedilerek mezar taşı dikilen Güllü Ayşa'nın hikayesini, Çatalhöyük'te önceki yıllarda çalışan Danimarkalı biyoarkeolog Doç. Dr. Scott Donald Haddow, araştırmaları sonucunda yazdığı 'Çatalhöyük'te Neolitik Çağ'dan Yirminci Yüzyılın Başlarına Kadar Normatif Olmayan Cenaze Uygulamaları başlıklı makalesinde 'The Lonely Grave of Güllü Ayşa' (Güllü Ayşa'nın Yalnız Mezarı) adıyla ortaya çıkardı.