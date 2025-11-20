81 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 29 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 687 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya yaptığı açıklamada, 'Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 09:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'te yaptığı paylaşımda, "81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 687 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.

Ekipler kaçak göçmenleri yakalandı (X)

ÖRNEK ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.

Kaçak göçmenler yakalandı (DHA)

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele operasyonları kapsamında umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 2 7 bin 738 personel, 9 bin 27 ekip ile 5 bin 579 noktada; 4 bin 42 metruk bina, 7 bin 794 umuma açık yer, 470 terminal ve 3 bin 28 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 334 yer kontrol edildi.

Tır içinde yakalanan kaçak göçmenler (DHA)

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldığı bildirildi.

