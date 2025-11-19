Mersin'de DEAŞ operasyonlarında 8 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere düzenlen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 7’si çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 13:15

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, aralarında örgüt üyesi de olan 10 şüphelinin kimliğini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere düzenlen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler (DHA)

Şüphelilere ait adreslerde çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7'si çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖRGÜTÜN YÖNETİM SORUMLUSU YAKALANDI

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarla, DEAŞ terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonda ise örgütün sözde yönetim sorumlusu A.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

