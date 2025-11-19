Afyonkarahisar’da zehirlenme şüphesi: Patates kızartması yiyen anne ve çocuklar hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 18:34

İstanbul'da "Böcek" ailesinin ve Ayben Özçilingir Turtura'nın ayrı ayrı yaşadıkları zehirlenme vakaları gündemdeyken bir haber de Afyonkarahisar'dan geldi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU HASTANELİK OLDU

Afyonkarahisar'da patates kızartması yiyen anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.