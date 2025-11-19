Afyonkarahisar'da zehirlenme şüphesi: Patates kızartması yiyen anne ve çocuklar hastanelik oldu
Afyonkarahisar'da patates kızartması yiyen anne ve 3 çocuğu fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ailenin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'da "Böcek" ailesinin ve Ayben Özçilingir Turtura'nın ayrı ayrı yaşadıkları zehirlenme vakaları gündemdeyken bir haber de Afyonkarahisar'dan geldi.
ANNE VE 3 ÇOCUĞU HASTANELİK OLDU
Afyonkarahisar'da patates kızartması yiyen anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Anne ve 1'i yetişkin 4 çocuğu, yedikleri patates kızartmasından bir süre sonra fenalaştı.
AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Kendi imkanlarıyla evden çıkan aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler aileye ilk müdahaleyi yaptı.