takvim-logo

Afyonkarahisar'da zehirlenme şüphesi: Patates kızartması yiyen anne ve çocuklar hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da patates kızartması yiyen anne ve 3 çocuğu fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ailenin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Afyonkarahisar’da zehirlenme şüphesi: Patates kızartması yiyen anne ve çocuklar hastanelik oldu

İstanbul'da "Böcek" ailesinin ve Ayben Özçilingir Turtura'nın ayrı ayrı yaşadıkları zehirlenme vakaları gündemdeyken bir haber de Afyonkarahisar'dan geldi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU HASTANELİK OLDU
 Afyonkarahisar'da patates kızartması yiyen anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yedikleri patatesten sonra fenalaşan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı (DHA)Yedikleri patatesten sonra fenalaşan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı (DHA)

Olay, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Anne ve 1'i yetişkin 4 çocuğu, yedikleri patates kızartmasından bir süre sonra fenalaştı.

Yedikleri patatesten sonra fenalaşan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı (DHA)Yedikleri patatesten sonra fenalaşan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı (DHA)

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER
 Kendi imkanlarıyla evden çıkan aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler aileye ilk müdahaleyi yaptı.

Yedikleri patatesten sonra fenalaşan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı (DHA)Yedikleri patatesten sonra fenalaşan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı (DHA)

Ambulansa alınan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ailenin yetişkin olan çocuğunun ise hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.

Ailenin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahvenin içine deterjan! İçeceği hazırlayan kadının ifadesi ortaya çıktıKahvenin içine deterjan! İçeceği hazırlayan kadının ifadesi ortaya çıktı