Helvacı cinayetinde isimsiz şahıstan flaş iddia: “Babası çocuğun kendinden olduğundan emin değildi”

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 12:55

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan, evli ve iki çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evden ayrıldı. Anne ve çocuğundan bir süre sonra haber alınamayınca yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet ekipleri bölgede kapsamlı bir arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni dere yatağında, annesi Huriye Helvacı'nın cansız bedeni ise oğlunun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında bulundu.

Huriye'yi tanıyan isimsiz şahıs Huriye'nin kuran kursuna gidip çocuğu bırakıyordu, Osman'ı gelip almıyordu diye açıklama yaptı. Öte yandan şahıs "Zaten biraz saf biriydi kimse iyi gözle bakmazdı. Biz eşine kızardık. Babası çocuğun kendinden olduğundan emin değildi, ayrılmak istiyordu." sözlerini ekledi.

Kaynak: Atv

"BENİM 50 YAŞINDA SEVGİLİM VAR"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Sedat Bey "Mustafa, Huriye ve Osman'ın birlikte çıktığına dair görüntü kaydı yok." şeklinde bir ifade kullandı. Bunun üzerine Mustafa Uslu bu iddiayı yalanladı. Sedat Bey "Tarih versin net olarak biz o tarihe bakalım ama hiçbir görüntü yok." sözlerini söyledi.

Sedat Bey sözlerine "Mustafa 50 yaşındaki bir kadınla gönül ilişkisi yaşıyordu." şeklinde devam etti. Mustafa Uslu bu sözleri kabul ederek "Huriye benim sevgilim değil, benim 50 yaşında sevgilim var." dedi, "Benimle olan beraberliğini oğlu yakaladı beni istemiyorlar. Ben ciddiydim ama çocukları kızdı. SMS atıyorum, yazışıyoruz." şeklinde açıklama yapan Mustafa bir ay önce sevgilisi olduğunu belirttiği kadının kömürlerini taşıdığını da söyledi. Uzun süredir bu kadını tanıdığını söyleyen Mustafa "Sevdiğimi ilk ben söyledim." şeklinde konuştu.