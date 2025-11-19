Bilirkişi raporu: İş insanı Yukay’ın öldüğü kaza denizcilik tarihinde bir ilk oldu!
Yalova’dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin iddianamedeki bilirkişi raporunda, 'Graywolf' isimli teknenin, ‘Arel-7’ isimli kuru yük gemisine tam seyir hızıyla, doğrudan çarptığı belirtildi. Yukay’ın ‘asli kusurlu’, gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu’nun (61) ise ‘tali kusurlu’ bulunduğu raporda, açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe hiç rastlanılmadığı belirtildi. Tokatlıoğlu’nun ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.
KAZA LİTERATÜRE YENİ KAVRAM KAZANDIRDI
Yukay'ın 'asli kusurlu', gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun (61) ise 'tali kusurlu' bulunduğu raporda, açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe hiç rastlanılmadığı belirtildi.
CESEDİ KOL SAATİNDEN TEŞHİS EDİLDİ
Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan ardından teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Yukay'ın cenazesinin çıkarılması için 26 Ağustos'ta bölgeye gelen Türk Deniz Kuvvetleri'nin 2 kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın', 3 gün boyunca olumsuz hava şartları nedeniyle demir atamadı. Rüzgarın etkisini azaltması ve geminin sabitlenmesiyle 29 Ağustos'ta çalışmalara başlandı. Deniz polisi tarafından ilk olarak 23 Ağustos'ta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 28-29 Ağustos'ta 2 kez insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi, sol kolundaki saatten yapıldı. Deniz dibindeki görüntülemede, sol kolunda 'mavi kordonlu saat' olduğu görülen cenazenin Halit Yukay'a ait olup olmadığı, Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle Yalova Limanı'ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede de aynı saatin Yukay'ın sol kolunda olduğu tespit edildi.
TCG ALEMDAR CESEDİ ÇIKARDI
Halit Yukay'ın cenazesi kaybolduktan 30 gün sonra 3 Eylül'de, TCG Alemdar kurtarma gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından çıkarıldı. 68 metre derinlikten asansör sistemiyle çıkarılan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından 6 Eylül'de, İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
İş insanının ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.
KAPTAN DEFALARCA KONTROL ETTİ
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.
KRİMİNAL İNCELEME SONUNCUNDA EŞLEŞME OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda, Halit Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi. Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'karakutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihaz, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi.