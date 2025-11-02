takvim-logo

Cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılmıştı! Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

Yalova'dan 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay'ın (43) ölümüyle sonuçlanan Balıkesir'in Erdek açıklarındaki kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Yukay'ın yatına çarptığı iddia edilen 'Arel 7' kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'un 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 4 Ağustos 2025 tarihinden meydana geldi. Yalova yat limanından denize açılan iş adamı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde Balıkesir'in Erdek açıklarında bulundu.

Arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu, Yukay'ın cansız bedeni yaklaşık 30 gün sonra denizden çıkarıldı.

Yukay, 9 Eylül 2025 tarihinde öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

İlk günden itibaren titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, kazaya neden olduğu iddia edilen geminin çarpışma sonrası durmayarak yardımda bulunmadığını tespit etti.

KAPTANA HAPİS CEZASI İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun (61), 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmeme' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye gönderildi.

