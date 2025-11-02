Cansız bedeni 30 gün sonra denizden çıkarılmıştı! Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

İlk günden itibaren titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, kazaya neden olduğu iddia edilen geminin çarpışma sonrası durmayarak yardımda bulunmadığını tespit etti.

Halit Yukay'ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili iddianame tamamlandı. (Fotoğraf: İHA)

KAPTANA HAPİS CEZASI İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun (61), 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmeme' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye gönderildi.

