Babasını öldüren 16 yaşındaki çocuk: "Babam bizi öldürebilirdi"

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 12:45

Konya'da 'börek parası' tartışmasında, kendisi, annesi ve kardeşine yönelik şiddet uygulayan babası Ahmet Gökçe'yi (40) bıçaklayıp öldüren ve tutuklanan S.G.'nin (16) ifadesi ortaya çıktı. Babasının bıçakla annesine saldırmak istediği sırada, elindeki bıçağı almaya çalıştığını belirten S.G., "Olaydan pişmanım, ben babamın karşısına bu şekilde çıkmamış olsaydım belki babam bizleri öldürebilirdi diye düşünüyorum" dedi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULADI

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'ta tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ailenin en büyük çocuğu S.G., annesi E.G.'nin söylemi üzerine akşam saatlerinde börek yaptırmak için komşudan borç para aldı. Yaptırılan börek, aile fertleriyle yendikten sonra, 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçe ve E.G. arasında paranın geri ödenmesi konusunda tartışma çıktı. Ahmet Gökçe, eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı. Arbedede S.G., babasının yere düşürdüğü bıçakla, baba Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.G. de İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ahmet Gökçe, yapılan otopsinin ardından dün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.