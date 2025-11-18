16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki çocuk tartışma sonucunda şiddet uygulayan babasını mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne saplayarak öldürdü. Çocuk gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 08:38

Paylaş





ABONE OL

Konya'da kuyumcuda çalışan S.G. (16), evde çıkan tartışma sonucu kendisi, annesi ve kardeşine şiddet uygulayan babası Ahmet Gökçe'yi (40) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

AİLE BİREYLERİNE ŞİDDET UYGULADI

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokakta tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçek, akşam eve geldikten sonra belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı. Olayın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi. İddiaya göre yeniden yaşanan tartışmada Ahmet Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı.

Şiddet uygulayan babasını öldürdü. (DHA)

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAĞI BABASININ GÖĞSÜNE SAPLADI

Yaşanan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Gökçe, yere yığıldı.

Şiddet uygulayan babasını öldürdü. (DHA)

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökçe, yaşamını yitirdi. S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN