Zihinsel engelli olan Ertuğrul Şenol'a sopayla saldırdılar

İzmit’te yüzde 85 zihinsel engelli Ertuğrul Şenol, sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından odun, tekme ve tokatlarla darbedildi. Kolunda kırık tespit edilen genç hastaneye kaldırılırken, güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Mahalleli, saldırıya sert tepki gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmit'te yaşanan şiddet olayı, çevredeki vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Yüzde 85 zihinsel engelli olan Ertuğrul Şenol, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından odun, tekme ve tokatlarla acımasızca darp edildi. Aldığı darbeler sonucu kolunda kırıklar oluşan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk muayenede kolunda kırık tespit edilen genç adamın tedavisi sürerken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı. Mahalle vatandaşları, "Engelli birine böyle bir saldırı hangi akla ve vicdana sığar?" diyerek tepki gösterdi.