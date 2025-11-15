Bursa İnegöl'de otomobille çarpışan skuterlı başını kaldırıma vurdu: Durumu ciddi
Bursa İnegöl'de otomobil ve skuter çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle skuterden savrulan skuter sürücüsü başını kaldırım taşına çarptı. Ağır yaralanan talihsiz adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan skuterin sürücüsü Ramiz A. (21) ağır yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi.
Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz A. idaresindeki skuterle çarpıştı.
BAŞINA KALDIRIMA VURDU
Çarpışmanın şiddetiyle skuterden savrulan Ramiz A. başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.