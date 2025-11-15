takvim-logo

Bursa İnegöl'de otomobil ve skuter çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle skuterden savrulan skuter sürücüsü başını kaldırım taşına çarptı. Ağır yaralanan talihsiz adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruyor.

Bursa İnegöl’de otomobille çarpışan skuterlı başını kaldırıma vurdu: Durumu ciddi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan skuterin sürücüsü Ramiz A. (21) ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi.

Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz A. idaresindeki skuterle çarpıştı.

BAŞINA KALDIRIMA VURDU

Çarpışmanın şiddetiyle skuterden savrulan Ramiz A. başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramiz A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

