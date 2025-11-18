Yasak ilişki cinayeti kamerada: Kız kardeşiyle yakaladı bıçaklayarak öldürdü

Adana'da kız kardeşiyle bir şahsı uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce şahıs iç çamaşırıyla dışarı çıktı. Kız kardeşin abisi şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 10:45

Adana'da bir kişinin kız kardeşiyle yakaladığı şahsı sokak ortasında bıçaklayarak öldürmesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE DIŞARI KAÇTI

Olay, 15 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22), Baran B.(23) ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran B., B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi D.A. (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı. Baran B., üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan D.A., şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANARAK ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan D.A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

O anların güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde iç çamaşırı ile sokak ortasında kanlar içinde kaçan Baran B.'nin yere düşmesi arkadan gelen şüphelinin ise bıçaklaması yer aldı. Görüntülerin devamında ise şüphelinin eve gidip bisiklet alıp giderken, yerde kanlar içinde yatan şahsı bir kez daha bıçaklayıp kaçtığı, bölgeye gelen iki kadın ise yaralıya yardım etmeye çalıştığı da yansıdı.

