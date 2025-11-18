Narin Güran cinayetinde Yargıtay’a ’daraltılmış baz raporu’ itirazı

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 12:17

Diyarbakır'da, Narin Güran (8) cinayetinde annesi Yüksel ve amcası Salim Güran ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek, gerekçeli kararda diğer delillerle uyumlu olduğu belirtilerek itimat edildiği ifade edilen daraltılmış baz raporuna itiraz ederek, Bismil ilçesinde aynı bilirkişilerin hazırladığı raporla cinayetten tutuklanan 3 kişinin beraat ettiğini emsal gösterip Yargıtay'a başvurdu.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu. 28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme, Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.