Kaza kamerada: Beyoğlu’nda tramvay motosiklete çarptı

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 09:58

Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete tramvay çarptı (DHA)

2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Ozan M. ile arkasındaki yolcu Güneş M. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen 112 ekibi önce Ozan M'yi hastaneye kaldırdı. Güneş M. ise itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sedye ile yol kenarına taşındı.