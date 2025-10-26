İETT otobüsü kazaya karıştı! Şoför alkollü çıktı

İstanbul Kadıköy'de sabah saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde (19A Yenidoğan – Ayrılıkçeşme) bir İETT aracı, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.



İKİ YOLCU YARALANDI ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İETT, şoförün işine son verildiğini açıkladı.