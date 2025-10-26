PODCAST CANLI YAYIN

İETT otobüsü kazaya karıştı! Şoför alkollü çıktı

Kadıköy’de İETT otobüsü bariyerlere çarptı; iki yolcu yaralandı, şoförün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi ve işine son verildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İETT otobüsü kazaya karıştı! Şoför alkollü çıktı

İstanbul Kadıköy'de sabah saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde (19A Yenidoğan – Ayrılıkçeşme) bir İETT aracı, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İKİ YOLCU YARALANDI ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İETT, şoförün işine son verildiğini açıkladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
Okan Buruk'lu Galatasaray bu yıl arkasına bile bakmadı!
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
"Gün" gibi casusluk! MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı | Hüseyin Gün Merdan Yanardağ'ı nasıl yönlendirdi? Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan...
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!