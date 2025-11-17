Böcek ailesi yürekleri sızlattı... Anne ile küçük kızına gelin duvağı ile veda edildi

Zehirlenerek ölen anne ve 2 çocuğu Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Anne ile küçük kızının duvaklı mezar taşları görenleri yasa boğdu. Babanın tedavisi devam ediyor. Gözaltına alınan 11 şüphelinin sorguları devam ediyor.

17 Kasım 2025

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan zehirlenme olayının ardından hayatını kaybeden anne ve çocukları yan yana defnedilirken, anne ve küçük kızının mezar taşlarına sarılan gelin duvağı ise görenlerin içini sızlattı. Baba Servet Böcek'in tedavisinin devam ettiği ve gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Anne Çiğdem Böcek'in mezarı (İHA)

Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafta sonu toprağa verildi. Anne ve 2 çocuğu Bolvadin Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedilirken, mezarlıktaki acı görüntü ise görenlerin içini sızlattı.

Masal Böcek'in mezarı (İHA)

Olay, 12 Kasım'da gece saatlerinde İstanbul Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Kadir Muhammet Böcek'in mezarı (İHA)

"YEĞENİM ŞU ANDA CAN ÇEKİŞİYOR. SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN"

Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:

"Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor 'iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki 'başınız sağ olsun'. Çiğdem de vefat ediyor. Yeğenim şu anda can çekişiyor. Suçlular cezalandırılsın."

Böcek ailesi defnedildi (İHA)





ÖLÜM NEDENLERİ TESPİT EDİLMEDİ. 11 KİŞİ SORGUDA

Olayla ilgili açılan adli soruşturma tüm yönleriyle soruşturulurken Adli Tıp Kurumunca ilk inceleme sonucu hazırlanan raporda 2 çocuğun ve annenin ölüm sebebinin tespit edilemediği, ölüm sebebinin tespit edilmesi için nihai raporun inceleme sonucunun beklendiği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde aralarında ailenin kaldığı otel sahibi ve yemek yedikleri esnaf ile ilaçlama şirketi yetkililerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, şahısların polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

