Bursa’da eski sevgili dehşet saçtı: Önce eski sevgilisini sonra kendisini öldürdü

Bursa'da Fevzi Köksal ile takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut arasında tartışma başladı. Başlayan tartışmanın büyümesiyle Köksal, eski kız arkadaşına tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi başından vurarak intihar etti.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 12:21

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 1 kişi, takip ettiği eski sevgilisini kafede silahla vurup öldürdü, daha sonra intihar etti.

TAKİP ETTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ Olay, Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut'un kafeye girdiğini görünce içeri giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Köksal, yanında taşıdığı tabancayla Bulut'a ateş etti. Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Bursa'da dehşet