Bursa’da eski sevgili dehşet saçtı: Önce eski sevgilisini sonra kendisini öldürdü
Bursa'da Fevzi Köksal ile takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut arasında tartışma başladı. Başlayan tartışmanın büyümesiyle Köksal, eski kız arkadaşına tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi başından vurarak intihar etti.
TAKİP ETTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
Olay, Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut'un kafeye girdiğini görünce içeri giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Köksal, yanında taşıdığı tabancayla Bulut'a ateş etti. Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Dehşet anlarının hemen ardından Köksal, aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.