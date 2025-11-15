takvim-logo

Bursa’da eski sevgili dehşet saçtı: Önce eski sevgilisini sonra kendisini öldürdü

Bursa'da Fevzi Köksal ile takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut arasında tartışma başladı. Başlayan tartışmanın büyümesiyle Köksal, eski kız arkadaşına tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi başından vurarak intihar etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 1 kişi, takip ettiği eski sevgilisini kafede silahla vurup öldürdü, daha sonra intihar etti.

TAKİP ETTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Olay, Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut'un kafeye girdiğini görünce içeri giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Köksal, yanında taşıdığı tabancayla Bulut'a ateş etti. Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'da dehşet

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dehşet anlarının hemen ardından Köksal, aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Köksal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.

