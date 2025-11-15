Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdı: "birbirinize zarar vermeyin" mesajı ile helallik istedi

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 10:10

Adana'da İ.T. (31), dairesini satmak isteyen S.G. (48) ile iletişime geçip, satılık ilanını kopyaladıktan sonra kendisine ulaşan M.T.'yi (55) sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdı. İ.T. (31), satış işlemleri sonrası M.T.'ye, "Ben sizi dolandırdım. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin" mesajı attı. Mağdurlar şikayetçi olurken, aralarında İ.T.'nin bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yaşayan S.G., Seyhan ilçesindeki apartman dairesini satmak için bir internet sitesine 2 milyon 300 bin liralık ilan verdi. S.G. ile iletişime geçip, kendisini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T., evi ailesi için satın almak istediğini söyledi. İ.T., S.G.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, bir sosyal medya sitesinde aynı daireyi 1 milyon 900 bin liraya satılığa çıkardı.

Bu kez daireyi almak isteyen M.T., şüpheli ile iletişime geçti. Şüpheli, Malatya'da görev yaptığını söyleyip, daireyi babasının devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.T. ve S.G., tapu müdürlüğünde buluştu. M.T., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, dairenin satış bedelini gönderdi.