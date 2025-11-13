Rojin Kabaiş’in ölümünde kilit detay | Türkiye’den İspanya’ya diplomatik temas!

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 18:17

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunç, İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 10. Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile bir araya geldi.

Bakan Tunç, "Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ"

İki ülkenin Akdeniz'in iki kıyıdaş ülkesi olduğunu anımsatan Tunç, "İspanya'nın Filistin meselesinde sergilediği insani ve vicdani duruşunu takdirle karşılıyorum. Türkiye ve İspanya arasındaki dostluk ve işbirliğini daha da güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İspanya'nın adli ve hukuki alanların yanında ticari, ekonomik, savunma alanlarında da önemli işbirliği içinde olduğunu vurgulayan Tunç, "İki ülke arasındaki adli işbirliği mekanizmalarının bugüne kadar olumlu ve karşılıklı güven içinde işlemiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bakanlıklarımız arasında iletişim kanallarının etkin şekilde kullanılması hem iade hem de adli yardımlaşma süreçlerinde kayda değer bir hız ve verimlilik sağlamaktadır." görüşünü paylaştı.