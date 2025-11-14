Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için adliyeye gitti

İfadeleri alınan 19 kişi arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat’ın da testlerinin pozitif çıkması üzerine çift, savcılığa ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 14:57

İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8'inin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Dilan Polat ve Engin Polat savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da ki İstanbul Adalet Sarayına gitti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

19 KİŞİDEN 8 KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürülen 19 kişiden saç ve kan örnekleri alındı. Örnekleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

POLAT ÇİFTİ SAVCILIĞA İFADE VERMEK İÇİN ÇAĞLAYAN ADALET SARAYINA GELDİ

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Dilan Polat ve Engin Polat çifti savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da ki İstanbul Adalet Sarayına gitti.

