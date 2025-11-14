Antalya’da kanlı vahşet: ‘Annemle ilişkisi var’ diyerek bekçiyi sokak ortasında defalarca bıçakladı

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 19:50

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aygül'ü ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesi izi tespit edildi.

Annesiyle gönül ilişkisi olan kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü, DHA

İKİ AYDIR EVE GİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, kaçan Gökay S.'yi kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin, annesi Meral S. ile Aygül arasında ilişki olduğunu öğrendiği, bu nedenle son iki aydır eve gitmediği belirlendi.