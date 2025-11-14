takvim-logo

Antalya’da kanlı vahşet: ‘Annemle ilişkisi var’ diyerek bekçiyi sokak ortasında defalarca bıçakladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen olayda, belediye işçisi Gökay S., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği Yusuf Aygül’ü sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye işçisi Gökay S., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otel gece bekçisi Yusuf Aygül'ü sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Gökay S., yanındaki bıçakla Aygül'e art arda darbeler savurup kaçtı.

22 BIÇAK DARBESİYLE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aygül'ü ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesi izi tespit edildi.

İKİ AYDIR EVE GİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, kaçan Gökay S.'yi kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin, annesi Meral S. ile Aygül arasında ilişki olduğunu öğrendiği, bu nedenle son iki aydır eve gitmediği belirlendi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gökay S.'nin elindeki bıçakla Aygül'e defalarca vurduğu, yerde hareketsiz kalan Aygül'ün yanına kimseyi yaklaştırmadığı ve saldırıya devam ettiği görüldü.