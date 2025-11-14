Antalya’da kanlı vahşet: ‘Annemle ilişkisi var’ diyerek bekçiyi sokak ortasında defalarca bıçakladı
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen olayda, belediye işçisi Gökay S., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği Yusuf Aygül’ü sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye işçisi Gökay S., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otel gece bekçisi Yusuf Aygül'ü sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Gökay S., yanındaki bıçakla Aygül'e art arda darbeler savurup kaçtı.
22 BIÇAK DARBESİYLE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aygül'ü ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Aygül'ün vücudunda 22 bıçak kesi izi tespit edildi.
İKİ AYDIR EVE GİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri, kaçan Gökay S.'yi kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin, annesi Meral S. ile Aygül arasında ilişki olduğunu öğrendiği, bu nedenle son iki aydır eve gitmediği belirlendi.