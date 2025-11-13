Yıllık izindeki polis memuru dehşet saçtı: Eşi ve 2 kızını öldürdü

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 09:12

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru, eşi ve 2 kızını beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Zanlı, meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine verilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler apartman kapısında oturmakta olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru M.G.'yi gördü. M.G.'nin elindeki silahı alan polis memurları daireye girdiklerinde salonda şüphelinin eşi Fatma Gıyar (31) ile oturma odasında da kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) hareketsiz bir şekilde buldu.