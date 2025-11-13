Ortaköy'de kumpir ve midyeden zehirlenen aileden acı haber... Kardeşler hayatını kaybetti!

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesi, Konakladıkları otelde fenalaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ailenin 3 ve 6 yaşındaki çocukları yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 16:18

Paylaş





ABONE OL

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen 4 kişilik Böcek ailesi, İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde gece yarısı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ailenin hastanede 'gıda zehirlenmesi' şüphesi ile acil servise alındığı ve ailenin 6 yaşındaki oğlu Kadir ve 3 yaşındaki kızı Masal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; 11 Kasım'da İstanbul'a tatil için gelen aile, Fatih'te bir otelde konakladıktan sonra gezmek için Ortaköy'e gitti. Burada bir seyyar satıcıdan midye ve kumpir yedikleri bildirildi.

Midye (AA)

ÇOCUKLAR KURTARILAMADI



Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığını, Ortaköy'de kumpir, seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediğini belirledi.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi. Otelde anne Çiğdem B'nin kızı Masal B'nin hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ailenin, Ortaköy'de kumpir ve midye yediği aktarılırken zehirlenmenin gerçek nedeni araştırılıyor. Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN