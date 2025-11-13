takvim-logo

Huriye Helvacı'nın akrabasından şok eden sözler! Bizim bıraktığımız yer Osman'ın ölüm haberinin alındığı yer

Kastamonu Bozkurt’ta kaybolan anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenleri Atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Anne ve oğlunu Köseali köyüne Huriye ve Osman Helvacı'yı bırakan akrabalarının sözleri izleyenleri şok etti. 'Çocuğun ölüm haberinin alındığı yer bizim onları bıraktığımız yer.' dedi.

43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayboldu. Yaşadıkları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan anne ve oğlu bulmak için havadan ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, onları bulmak umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı'nın programında bir bir ele alınan kayıp dosyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Müge Anlı ve Tatlı Sert programına katılan Mustafa Uzun ve Mehmet Battal'ı tanıdığını iddia eden kişi "Mustafa hasta numarası yapıyor, hasta falan değil." dedi. Mustafa'nın Huriye ve Osman Helvacı'nın ölümüne sebep olduğunu iddia eden kişi Huriye Helvacı'nın ailesi hakkkında da şu şekilde konuştu: "Huriye hanımın kaybolduğu gün aile davayı çakmışlar apar topar köye gitmişler."

İddia sahibi "Mustafa Huriye'yi evinden çıkarıp yollara düşürmeyecekti." demesinin üzerinden Mustafa Uslu öfkesini tutamadı kendisine cin çarptığını iddia etti.

Çocuğuna nafaka ödememek için işten ayrıldığı ve başka bir yerde çalışmaya başlayan Mustafa Uzun çalışırken SGK yaptırmadığı da eski eşi tarafından iddia edildi.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Mustafa Uslu, Huriye ve Osman Helvacı'nın kaybolması üzerine arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edilmişti. Bugünkü programda şüpheleri üstüne çeken Mustafa Uslu'nun eski imajını değiştirdiği ve bıyıklarını kestiği öğrenildi. Bıyıkları neden ve ne zaman kestiğini hatırlamayan Uslu, benim öldürdüğüm anlamına gelmez şeklinde açıklamalarda bulundu.

"OSMAN'IN ÖLÜM HABERİNİN ALINDIĞI YERE BIRAKTIK"

Anne ve oğlunu Köseali köyüne bırakan akrabaları Huriye ve Osman Helvacı'yı arabalarına aldıklarını ve neşeli tavırlar sergilediklerini dile getirdi. Nereye gittiklerini soran akraba Huriye Helvacı'dan "Eniştemin yanına gidiyoruz" cevabını aldı. 5 yaşındaki Osman "Anne inmeyecek miyiz?" şeklinde sorusuna annesi "Biraz daha ileride ineceğiz." şeklinde konuştuklarını dile getiri. O günkü buluşmanın yeri ve zamanının planlı olduğuna dair şüpheler arttı.

Telefon elinde "Buna da ulaşılamıyor." dedi. Akrabalarının bıraktıkları yer çocuğun ölüm haberinin alındığı Müge Anlı'da ambulansın olduğu yer olduğu öğrenildi.

AYNI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Huriye ve Osman Helvacı'nın 2 Kasım'da kaybolmadan önce son kez görüntülendikleri evin güvenlik kamerasına Mustafa Uslu'nun da 1 Kasım'da takıldığı öğrenildi.

ULAŞAMAYINCA ANNE VE KIZ KARDEŞİNİ ARADI

Mustafa Uslu, 5 yaşındaki Osman'ın kendisini arayarak "Sen ne biçim adamsın?" sorusunu sormasının ardından Huriye Helvacı'nın telefonunun kapandığını ve ulaşamadığını söyledi. Bunun ardından anne ve kız kardeşini arayarak "Huriye'ye ulaşılmıyor." dedi. Aramaya çıkmayan Mustafa Uslu'nun anne ve kardeşini arıyor olması şüpheleri üzerine çekti.

HİPOTERMİ GEÇİRDİ

Çırılçıplak bulunan Huriye Helvacı'nın ölmeden önce hipotermi geçirdiğini ve paradoksal soyunma yaşadığı öğrenildi. Müge Anlı ve Tatlı Sert programında cesedin çırılçıplak olmasının nedenleri konusunda çeşitli tartışmalar yaşandı.

