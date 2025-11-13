Huriye Helvacı’nın akrabasından şok eden sözler! Bizim bıraktığımız yer Osman’ın ölüm haberinin alındığı yer

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 12:25

Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, onları bulmak umuduyla Müge Anlı 'dan yardım istedi. Müge Anlı 'nın programında bir bir ele alınan kayıp dosyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayboldu. Yaşadıkları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan anne ve oğlu bulmak için havadan ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Atv

Müge Anlı ve Tatlı Sert programına katılan Mustafa Uzun ve Mehmet Battal'ı tanıdığını iddia eden kişi "Mustafa hasta numarası yapıyor, hasta falan değil." dedi. Mustafa'nın Huriye ve Osman Helvacı'nın ölümüne sebep olduğunu iddia eden kişi Huriye Helvacı'nın ailesi hakkkında da şu şekilde konuştu: "Huriye hanımın kaybolduğu gün aile davayı çakmışlar apar topar köye gitmişler."

İddia sahibi "Mustafa Huriye'yi evinden çıkarıp yollara düşürmeyecekti." demesinin üzerinden Mustafa Uslu öfkesini tutamadı kendisine cin çarptığını iddia etti.

Çocuğuna nafaka ödememek için işten ayrıldığı ve başka bir yerde çalışmaya başlayan Mustafa Uzun çalışırken SGK yaptırmadığı da eski eşi tarafından iddia edildi.