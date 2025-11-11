takvim-logo

Otomobil zeytin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, zeytin bahçesine uçtu. Zeytin bahçesine uçan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kırıkhan - Hassa çevre yolu üzeri Güzelce Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan 33 AEA 190 plakalı HONDA marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle zeytin bahçesine uçtu.

Kaza sonrası ekipler olay yerindeKaza sonrası ekipler olay yerinde

Zeytin bahçesine uçan otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahale anlarıEkiplerin kazaya müdahale anları

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

