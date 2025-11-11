Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 01:43

Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GZE 227 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, devrildi.

Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var. (Fotoğraf: İHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi'ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.