Türkiye ve Çin arasında kültürel köprüler kuruluyor | Turizmde hedef 1 milyon

CICG Başkanı Chang Bo, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in kısa süre önce Küresel Yönetişim Girişimi'ni önerdiğini, bu girişimin egemen eşitlik, uluslararası hukuk, çok taraflılık, insan odaklılık ve eylem odaklı yaklaşımı temel aldığını vurguladı. Bu girişimin daha adil ve makul bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek için Çin'in sunduğu çözüm olduğunu belirten Bo, "Çin ve Türkiye, yükselen ekonomiler ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olarak küresel yönetişim konusunda benzer görüşlere sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Küresel Yönetişim Girişimi'ne desteğini ifade etti. İki ülke olarak bu girişimi hayata geçirmek, birbirimizin temel çıkarlarına ve önemli hassasiyetlerine saygı göstermek, BM, G20 ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda yakın iş birliği yapmak, çok taraflılığı ve uluslararası hukuku korumak, uluslararası ilişkilerde demokratikleşmeyi teşvik etmek ve bölgesel ile küresel barış ve kalkınmaya katkıda bulunmak için birlikte çalışmalıyız" dedi. CICG Başkanı Chang Bo, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 28,85 milyar dolara ulaştığını ve Çin'in Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumuna geldiğini hatırlatarak "İki ülke, dijital ekonomi, yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji ve yüksek teknoloji gibi alanlarda iş birliğini daha da derinleştirmeli; karşılıklı ticaret ve yatırımı artırmalı, eşit ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi destekleyerek daha yüksek düzeyde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına ulaşmalı" diye konuştu. Bo son olarak kültürel etkileşiminin de derinleştirmesi gerektiğini vurgulayarak "Küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesi ve insanlık için ortak bir geleceğin inşası için birlikte çalışalım" dedi.

STRATEJİK KÖPRÜ 6. Türkiye-Çin İletişim Forumu'nun ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmasını gerçekleştiren Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, sözlerine "Bugün burada yalnızca iki ülkenin temsilcileri olarak değil, hızla değişen küresel düzeni birlikte okuyabilen, ortak geleceği birlikte tasarlayabilen, günümüzün sorunlarına ortak akılla çözüm üretme iradesini taşıyan iki kadim medeniyetin mensupları olarak bir aradayız" diyerek başladı. Türkiye ile Çin arasındaki iletişim ve karşılıklı anlayışın gelişmesine uzun yıllardır istikrarlı biçimde katkı sunan ve 13. yılına giren China Today Dergisi'ne vurgu yapan Yasemin Gebeş, "China Today yalnızca iki ülke arasında bir yayın köprüsü değil; aynı zamanda kültürel diplomasi açısından örnek gösterilebilecek nitelikte stratejik bir platform. Derginin 13 yıldır kesintisiz olarak devam eden yayın hayatı, aslında iki ülke arasında karşılıklı güvenin, iletişime verilen önemin ve uzun vadeli iş birliği iradesinin somut bir yansıması" dedi.

"UYUMU GÜÇLENDİRMELİYİZ" Yasemin Gebeş'in ardından sahneye çıkan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin, bugün dünya düzeninin derin bir değişim sürecinden geçtiğini; çok taraflılığın sorgulandığını ve küresel yönetişimdeki boşlukların büyüdüğünü vurgulayarak "Bu nedenle, 'küresel yönetişimin nasıl güçlendirileceği ve daha adil hale getirileceği' sorusu tüm insanlığın ortak gündeminde yer alıyor" diyerek sözlerine başladı. Büyükelçi, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in geçen eylül ayında başlattığı "Küresel Yönetişim Girişimi"nin Çin'in bu çağın sorusuna verdiği yanıt olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Bugün küresel yönetişim, geçmiş ile gelecek arasında kritik bir dönemeçte duruyor. Bu süreçte Çin ve Türkiye'nin üstlenebileceği rol büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda ilk olarak çok taraflı iş birliğini güçlendirmeliyiz. Çin ve Türkiye, 'istişare, ortak katkı ve ortak fayda' ilkelerine bağlı kalarak, Birleşmiş Milletler'in otoritesini korumalı, Güvenlik Konseyi reformlarının tüm üye ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet etmesini sağlamalı. BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü, G20 ve APEC gibi mekanizmalar içinde koordinasyon güçlendirilerek küresel yönetişimde gelişmekte olan ülkelerin etkisi artırılmalı" dedi. Uluslararası adaletin korunması için dayanışma içinde olunması gerektiğini de vurgulayan Büyükelçi, "Üçüncü olarak küresel barış ve istikrar için birlikte çaba göstermeliyiz. Çin ve Türkiye, Filistin-İsrail çatışması ve Ukrayna krizi gibi önemli uluslararası meselelerde benzer görüşleri paylaşıyor. Çin, Filistin'de kalıcı ateşkesin sağlanmasını, 'iki devletli çözümün' hayata geçirilmesini destekliyor; Ukrayna konusunda ise adil, tarafsız ve diyalog odaklı bir tutum sergiliyor. Türkiye'nin bu alanlardaki aktif diplomatik girişimlerini takdirle izliyoruz ve barış için birlikte çaba göstermeye hazırız." Büyükelçi Jiang Xuebin son olarak "Stratejik uyumu güçlendirerek halklarımızın refahını artırmalıyız. Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor projesinin sinerjisini derinleştirmek, Çin-Avrupa tren hattının güney güzergâhını güçlendirmek, ticaret, kültür ve turizm alanlarında yeni köprüler kurmak önceliklerimiz arasında olmalıdır. Ayrıca yeni enerji, 5G teknolojisi, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda da somut iş birliği adımları atarak bu ortaklığı halklarımızın günlük yaşamına yansıtabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

AKADEMİK ALANDA ORTAK PROJELER ARTIRILMALI 6. Türkiye-Çin İletişim Forumu kapsamında gerçekleştirilen panele ise Boğaziçi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı & Boğaziçi Üniversitesi Yayınları Başkanı Prof. Dr. Berat Açıl, İstanbul Üniversitesi, Çin Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı & Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Aydın Tunç, ORSAM Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kadir Temiz, EMBA Electricity Generation Genel Müdürü Jiang Sheng, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Misafir Araştırmacı Liu Xinyue, Beijing Üniversitesi, Bölgesel ve Ülke Çalışmaları Enstitüsü Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zan Tao, Türk Sinolog, Çevirmen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Giray Fidan katıldı. Panelde ilk konuşmayı yapan Boğaziçi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı & Boğaziçi Üniversitesi Yayınları Başkanı Prof. Dr. Berat Açıl, Türkiye ve Çin arasındaki tarihsel bağları yeniden düşünmek ve onları çağdaş bir ortaklığa dönüştürmek gerektiğine işaret ederek "Bu noktada akademinin sorumluluğu büyük. Üniversitemiz, uzun yıllardır Çin üzerine akademik çalışmalar yürütüyor. Konfüçyüs Enstitüsü'müz, Asya Çalışmaları Merkezimiz ve fakültemiz bünyesinde verilen Çince dersleri, bu alanda oluşan bilgi birikiminin temel taşları. Asya çalışmalarını yalnızca bir bölgesel araştırma alanı olarak değil, dünyayı farklı bir yerden okuma çabası olarak görüyoruz" dedi. "Avrupa merkezli olmayan bir düşünce, bir kültür ve hatta bir yönetişim anlayışı nasıl kurulabilir?" sorusunun da gündeme getirilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Açıl, "Akademi, bu soruya yanıt arayan en önemli alanlardan olmalı. Uzun yıllar 'dünya edebiyatı' ya da 'dünya tarihi' gibi kavramlar yalnızca Batı merkezli anlatıların içinde şekillendi. Oysa bugün artık bu kavramların yeniden düşünülmesi gerektiği açık. Hâkim olan tek merkezli dünya tarihi anlatısı, yerini çok sesli, çok kültürlü bir tarih anlayışına bırakıyor. Aynı şekilde edebiyat tarihi de artık sadece belirli merkezlerden değil, farklı coğrafyaların ortak seslerinden oluşuyor. Bu yeni dönemde, 'kutuplara ayrılmamış, tüm aktörlerin eşit biçimde temsil edildiği bir dünya temsili mümkün mü' sorusu hem akademinin hem siyasetin hem de ekonominin gündeminde yer alıyor" dedi. Prof. Berat Açıl son olarak projelere ve ortak araştırmalara daha fazla odaklanılması gerektiğini vurgulayarak "Ekonomik güç dengeleri Asya'ya doğru kayarken akademinin de araştırma önceliklerini, fonlarını ve projelerini bu coğrafyaya yönlendirmesi kaçınılmaz. Asya'nın ve özelde Çin'in merkezinde olduğu ortak projelerin desteklenmesi, iki ülke arasındaki akademik diyalogu kalıcı kılacaktır. Bu bağlamda, iki ülkenin edebiyatlarını, tarihlerini ve kültürlerini karşılıklı olarak tanıtan akademik yayınların, çeviri projelerinin ve ortak araştırma programlarının çoğalması son derece kıymetli" diye konuştu.