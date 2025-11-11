Güllü’nün ölümünü sesi aydınlatacak

Şarkıcı Güllü’nün ses kayıtları TÜBİTAK’a gönderildi. Ses analizi gerçeği ortaya çıkartacak.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir döneme girildi. Ünlü sanatçının kızının mesajlarının ortaya çıkmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Evdeki kameraların dip seslerinin incelenmesi için kayıtlar TÜBİTAK'a gönderildi. Başsavcılık, TUBİTAK'tan, seslerin iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılmasını, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti. Olay gecesine ait kamera görüntüleri daha önce Başsavcılık tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti. Her iki kurum da görüntülerde ses analizi, hareket analizi, zaman senkronizasyonu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme yapıyor.