İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Makas atan şerit zorbalarına gereği yapıldı! Caydırıcı cezalar geliyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Avcılar ilçesinde makas atarak trafik kurallarını ihlal eden, sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan M.T. ve İ.Y. yakalandı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 09:17

Paylaş





ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Avcılar ilçesinde makas atarak trafik kurallarını ihlal eden, sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan M.T. ve İ.Y. yakalandığını "GEREĞİ YAPILDI!" diyerek paylaştı.

Ali Yerlikaya paylaşımından makas atan sürücü

CAYDIRICILIK

Bakan Yerlikaya, "mecvut kanunla araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca sadece idari para cezası uygulandı. Ehliyet ve aracından 60 gün ayrı kalacaklarını bilseler sizce bu hareketleri yaparlar mı?" diyerek ekledi.

Cezası kesilen sürücü

MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR

Yeni Trafik Kanunu telifine göre: Makas atan sürücülere,

90 bin TL idari para cezası uygulanacak

Sürücü belgesi 60 süreyle geri alınacak

Araçları 60 süreyle trafikten men edilecek.

Yerlikaya'nın paylaşımı

BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ

Yerlikaya, trafiğin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini makas atarak tehlikeye atan şerit zorbalarının 122 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi ve "Biz gereğini yaparız" diye ekledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN