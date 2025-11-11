Balıkesir Sındırgı’da peş peşe depremler! Uzmandan 7-8 büyüklüğünde deprem uyarısı

Balıkesir’de artçı deprem fırtınası sürüyor. Merkez üssü Sındırgı’da önceki gece 4.5, dün akşam ise 4.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntıların ardından vatandaşlar geceyi tedirgin geçirdi...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025

AFAD verilerine göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde önceki gece 01.06'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün akşam ise saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntılar Bursa, Manisa, Kütahya ve İzmir gibi çevre illerde de hissedildi. Sındırgı'daki deprem fırtınalarını değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, "2 tane 6'lık depremyaşamıştık. Her gün 4-5 deprem oluyor. Artçılar 15 bini geçti. Anormal bir durum yaşıyoruz. Asıl büyük depremin, Girit Rodos arasında olma ihtimali var. Büyük dediğimiz ise 7 ila 8 şiddeti arasında" dedi.