11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan seferberliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019’da ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl da 81 ilde 17 tören alanında düzenlenecek fidan dikim etkinlikleriyle kutlanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “23 yılda 7,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk, orman varlığımız 23,4 milyon hektara çıktı. Bugün bir günde fidan dikme rekoru kıracağız” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu sene de kutlanacak. 81 il ve ilçelerinde olmak üzere 17 tören alanında fidan dikim etkinliği düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıktı. Bugün, 1 günde fidan dikme rekorunu kıracağız" dedi.