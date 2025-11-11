Kadraj Galeri Kadraj İkon Geleceğe Nefes fidan bağışı yapma ekranı 2025: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan bağışı nasıl yapılır, ücretli mi?

Türkiye genelinde çevre bilincini artırmak, orman varlığını güçlendirmek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek vermek amacıyla hayata geçirilen 'Geleceğe Nefes' projesi bu yıl da büyük bir katılımla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde eş zamanlı olarak milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 06:29
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda yürütülen proje Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların yoğun ilgisiyle sürdürülüyor. Her kesimden insanın gönüllü olarak katıldığı etkinlikler yalnızca ağaç dikimiyle sınırlı kalmıyor aynı zamanda çevre bilincini artırmaya ve doğa sevgisini yeni nesillere aşılamaya katkı sağlıyor.

Proje kapsamında bu yıl da milyonlarca fidan, belirlenen ağaçlandırma sahalarında toprakla buluşturulacak. Etkinlikler, çevre dostu bir geleceğe umut olurken, Türkiye'nin orman varlığının sürdürülebilir şekilde artırılmasını hedefliyor.

Fidan Sahiplenmek Artık Çok Kolay

Vatandaşlar, "Geleceğe Nefes" seferberliğine fidan sahiplenerek katkı sunabiliyor. Sahiplenme işlemi birkaç dakika içinde, tamamen dijital ortamda tamamlanabiliyor.

Fidan sahiplenmek isteyenler, gelecegenefes.gov.tr adresine girerek isim, soy isim, e-posta ve il bilgilerini paylaştıktan sonra istedikleri sayıda fidan seçip sahiplenme işlemini tamamlayabiliyor. Her bir fidan bağışı için dijital sertifika düzenleniyor ve bu sertifikalar hediye olarak da gönderilebiliyor.

Dileyen vatandaşlar, aynı işlemi e-Devlet üzerinden de yapabiliyor. "OGM Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)" hizmeti sayesinde hem sertifika alınabiliyor hem de fidanların dikileceği alanlar sahiplenme haritası üzerinden takip edilebiliyor.