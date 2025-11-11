Geleceğe Nefes fidan bağışı yapma ekranı 2025: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan bağışı nasıl yapılır, ücretli mi?

Fidan sahiplenmek isteyenler, gelecegenefes.gov.tr adresine girerek isim, soy isim, e-posta ve il bilgilerini paylaştıktan sonra istedikleri sayıda fidan seçip sahiplenme işlemini tamamlayabiliyor. Her bir fidan bağışı için dijital sertifika düzenleniyor ve bu sertifikalar hediye olarak da gönderilebiliyor.