Geleceğe Nefes fidan bağışı yapma ekranı 2025: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan bağışı nasıl yapılır, ücretli mi?
Türkiye genelinde çevre bilincini artırmak, orman varlığını güçlendirmek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek vermek amacıyla hayata geçirilen 'Geleceğe Nefes' projesi bu yıl da büyük bir katılımla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde eş zamanlı olarak milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirilecek.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 06:29