Gebze’de çöken binada hayatını kaybeden Bilir ailesi son yolculuklarına uğurlandı!

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 16:50

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.