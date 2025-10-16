Güllü’nün patronundan çarpıcı iddia! Kızı ve oğlu harekete geçti

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 17:50

Ünlü şarkıcı Güllü 'nün (Gül Tut) Yalova 'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gizem derinleşiyor. Olayın ardından ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir televizyon programına canlı yayında bağlanan Güllü 'nün eski patronu Ferdi Aydın , sanatçının ölümüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in çevresine "Annemi öldürmek istiyorum" dediğini öne sürdü. Bu iddia sonrası Güllü'nün çocukları sessizliğini bozarak harekete geçti.

Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in çevresine annesinden nefret ettiğini ve zaman zaman onu öldürmek istediğini anlattığını ileri sürdü. Ayrıca yasaklı madde kullandığını da iddia eden Aydın, olayın arka planında daha karanlık detaylar olabileceğini öne sürdü.

"KAYIP İKİ DAKİKALIK SES KAYDINI DİNLEDİM"

Aydın, şüpheli ölümle ilgili duyduğu başka bir korkunç iddiayı da paylaştı: "Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim... Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek."

Bu duruma dayanarak, Güllü'nün sinirle atıldığını ve olayın tasarlanarak gerçekleştiğini düşündüğünü belirtti. Bununla birlikte, bir gizli tanığın kendisine "Güllü Hanımı, asistanı Deniz (Çiğdem) bıçakladı" dediğini aktardı. Ferdi Aydın, şüpheli ölümün ardından Güllü'nün kızı ve bir arkadaşının cep telefonuyla olay yerinden kaçtığını da iddialarına ekledi.