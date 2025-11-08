Ara tatil başladı! 18 milyon öğrenciye 9 günlük mola

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025

18 milyon öğrenci için yılın ilk ara tatili başladı. Öğrenciler 17 Kasım Pazartesi gününe kadar toplam 9 gün tatil yapacak. Bu mola, aileler için hem birlikte kaliteli zaman geçirmek hem de çocukların dijital ekrandan uzaklaşıp doğayla temas etmesini sağlamak açısından büyük bir fırsat olarak görülüyor. Eğitim uzmanları, ara tatilin bir "dijital detoks" dönemine dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Bilgisayar, tablet ve telefon ekranına saatlerce bakmak yerine kitap okuma, el becerilerini geliştiren etkinlikler veya aile sohbetleriyle zaman geçirmek çocukların zihinsel yorgunluğunu azaltıyor. Uzmanlar "Ara tatilde hedef; çocuğun zihnini dinlendirmek olmalı. Bu dönemde çocuklara ödev baskısı yerine oyun, doğa yürüyüşü ve aileyle geçirilen zaman öncelik kazanmalı" diyor.

