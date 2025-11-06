Yer: İzmir... Kızılay çalışanının tabanca ile vurulduğu bölgede yemek dağıtımı yapıldı

takvim-logo

İzmir'de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan Kızılay çalışanı Ahmet Cinoğlu'nun (34), tartıştığı M.A. (28) tarafından tabanca ile vurulduğu noktada Kızılay ekipleri tarafından yemek dağıtıldı. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz, "Dün sahadaki bir arkadaşımız istemediğimiz bir olaya maruz kaldı. Hizmetimizi ara vermeden, hız kesmeden, bu hilalin gölgesi altında devam edeceğiz. Bize yönelik bu saldırıları hak etmiyoruz" dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak'ta meydana geldi. İhtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu ile M.A., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Ardından M.A., Cinoğlu'nun yanından uzaklaştı. Bir süre sonra, yemek dağıtmayı sürdüren Ahmet Cinoğlu'nun yanına dönen M.A., yanındaki tabancayla ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Cinoğlu, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. kısa sürede yakalanırken, Ahmet Cinoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

AYNI BÖLGEDE YEMEK DAĞITIMI YAPILDI

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz ve İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, yemek dağıtımı sırasında personelinin tabancayla vurulduğu mahallede ekiplerinin katılımıyla dağıtım yaptı. Ardından açıklama yapan Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz, şu açıklamayı yaptı:

Bu bölge, ihtiyaç sahiplerinin olduğu bir yer. Aşevlerinde yaptığımız yemekleri, buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Dün sahadaki bir arkadaşımız istemediğimiz bir olaya maruz kaldı. Hizmetimizi ara vermeden, hız kesmeden, bu hilalin gölgesi altında devam edeceğiz. Bize yönelik bu saldırıları hak etmiyoruz. Milletimizin hizmetinde ve emrinde olan bir kurumuz. Arzumuz bir daha bu tür olayların yaşanmaması. Milletimizin emanetlerini tekrar milletimize sunmak için hizmetimize devam edeceğiz.

Kerem Baykalmış, "Amacımız milletimizin emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Yaptığımız bu çalışma tamamen insanlığın faydasına. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her ne koşulda olsun ulaşmaya, vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Faik Paşa Mahalle Muhtarı Yusuf Bedir ise "Olayın mahallemizde yaşanması nedeniyle üzgünüz. Kızılay'a çalışmaları için teşekkür ederiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Kızılay sayesinde sıcak yemek yiyebiliyor. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz" dedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlardan 2 çocuk babası Bektaş Çınar (69) da "Ekiplerden Allah razı olsun. Sıcak ve taze yemek yiyoruz. Böyle bir olay yaşanmamalıydı. Bu şekilde karşılık verilmez, insan olay böyle bir şey yapmaz" diye konuştu.

İzmir'de Kızılay çalışanı yemek dağıtırken silahlı saldırıya uğradı: 1 yaralı

