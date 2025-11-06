Yer: İzmir... Kızılay çalışanının tabanca ile vurulduğu bölgede yemek dağıtımı yapıldı

İzmir'de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan Kızılay çalışanının bir saldırgan tarafından tabancayla vurulduğu noktada Kızılay ekipleri tarafından yemek dağıtımı yapıldı. (DHA)

Kerem Baykalmış, "Amacımız milletimizin emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Yaptığımız bu çalışma tamamen insanlığın faydasına. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her ne koşulda olsun ulaşmaya, vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Faik Paşa Mahalle Muhtarı Yusuf Bedir ise "Olayın mahallemizde yaşanması nedeniyle üzgünüz. Kızılay'a çalışmaları için teşekkür ederiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Kızılay sayesinde sıcak yemek yiyebiliyor. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz" dedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlardan 2 çocuk babası Bektaş Çınar (69) da "Ekiplerden Allah razı olsun. Sıcak ve taze yemek yiyoruz. Böyle bir olay yaşanmamalıydı. Bu şekilde karşılık verilmez, insan olay böyle bir şey yapmaz" diye konuştu.





