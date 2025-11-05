PODCAST CANLI YAYIN

İzmir’de Kızılay çalışanı yemek dağıtırken silahlı saldırıya uğradı: 1 yaralı

İzmir’de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtan Kızılay çalışanı madde bağımlısı saldırgan tarafından tabancayla vuruldu. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, Kızılay Aşevi personeli, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurularak yaralanan personel, hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

HER İKİ AYAĞINDAN YARALANDI

Olay, öğle saatlerinde Basmane semtinde bulunan sokakların kesişiminde, Basmane Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılay Aşevi personeli Ahmet Cinoğlu, hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıttığı sırada iki kişi yanına gelerek yemek istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla Cinoğlu'na iki el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Cinoğlu, her iki ayağından yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cinoğlu, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Doktorlar, Cinoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

MADDE BAĞIMLISI SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

