Samsun'da taksi şoförünün manevrası 6 kişiyi kurtardı!

Samsun'da Canik ilçesinden Çarşamba ilçesine götürmek üzere 5 kişilik aileyi aracına alan taksi şoförü önünde seyreden kamyonete çarpmamak için yaptığı manevrayla son anda kendini ve aileyi kurtardı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 15:50

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir taksi sürücüsünün önünde seyreden kamyonete çarpmamak için yaptığı manevrayla son anda kurtulması, araç içi kamerasıyla kaydedildi. Canik ilçesindeki alışveriş merkezinden bir aileyi alan taksi sürücüsü Tolga Erbay, Çarşamba ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde seyir halindeyken bir kamyonetin sağ şeritten kavşağa girmek üzere aniden sol şeride geçmesi üzerine Erbay, ani refleksle manevra yapıp araca çarpmaktan son anda kurtuldu.

Taksi sürücüsü Tolga Erbay (İHA)

Yaşananlar, taksinin araç kamerasıyla görüntülendi.

26 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Erbay şunları ekledi:

Olay anında aracında 1'i çocuk 5 yolcu bulunduğunu belirten Erbay, "Büyük bir kazadan döndük. Sağ taraftan yolu ortalayıp üç şeritli ana yoldan sol tarafa kavşağa geçmek isteyen bir vatandaş. Kazayı ucuz atlattık. Ölümden döndük." dedi.

Kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırarak el frenini kontrollü şekilde çekip bıraktığını anlatan Erbay, "Böylece aracın savrulmasını, takla atmasını ve bariyere çarpmasını önledim. Kendi etrafında dönen araçtan yara almadan kurtulduk." ifadesini kullandı.

Kaza anında büyük korku yaşadığını vurgulayan Erbay, "Dikkatsizlik, gerçekten çok büyük bir hata. Orada belirli bir hızla gidiyorsun ve aniden karşına çıkıyor. O 30 saniye size 30 dakika, bir ömür gibi geliyor. Orada arabaya vurmuş olsam kesin öleceksin." diye konuştu.

O anda hayatın film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini anlatan Erbay, "Panik yapmadım. Arabanın içindeki insanların bağırışları, çocuğun bağrışı. Şu anda çocuklar nefes alıyorsa, misafirleri sorunsuz şekilde götürdüysem mutluyum." diye konuştu.

