Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 16:49

Ordu'da taş ocağında göçük can aldı: İş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı (İHA)

İş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde göçük altından çıkartılmıştı.



İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bahittin ve Kıymet çiftinin 2 çocuğundan biri olan Burak Kilci için Korgan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde ilkindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Aile, burada taziyeleri kabul etti. Helallik alınması ve kılınan cenaze namazının ardından Kilci'nin cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.