Ordu'da taş ocağında göçük can aldı: İş makinesi operatörü son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde taş ocağında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden iş makinesi operatörü, son yolculuğuna uğurlandı.
Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy Mahallesi'nde bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında dün meydana gelen olayda 24 yaşındaki Burak Kilci ve Ahmet Şahin göçük altında kalmıştı.
İş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde göçük altından çıkartılmıştı.
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bahittin ve Kıymet çiftinin 2 çocuğundan biri olan Burak Kilci için Korgan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde ilkindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Aile, burada taziyeleri kabul etti. Helallik alınması ve kılınan cenaze namazının ardından Kilci'nin cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.
Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, aile ve yakınları katıldı.