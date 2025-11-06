Eşe direksiyon dersi faciayla bitti: Şarampole uçtular!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşine araç kullanmayı öğretmek için otomobilini veren Emrullah T.'nin aracını eşi Ayşe T. şarampole uçurdu. Kazada otomobil sürücüsü kadın ve eşi yaralandı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 14:30

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesindeki yeni açılan stabilize yol üzerinde meydana geldi.

Foto: İHA

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Emrullah T.(35) eşi Ayşe T.'ye (30) araç kullanmayı öğretmek için 57 ABA 885 plakalı otomobili verdi. Kadın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Emrullah T. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.