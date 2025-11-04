Kağıthane'de dürümcüye 'İntikam saldırısı' düzenledi! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

İstanbul Kağıthane’de sabaha karşı 1 kişi dürümcüye silahlı saldırı düzenledi. Şüpheli saldırgan, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Saldırganın polise verdiği ilk ifadede dükkan sahibinin oğluyla husumetli olduğu ve bu yüzden saldırı düzenlediği öğrenildi. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kağıthane'de sabaha karşı 1 kişi dürümcüye silahlı saldırı düzenledi. Olaydan sonra Levent'e doğru kaçmaya başlayan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.E.K.'nin (17) polise verdiği ilk ifadede, dükkan sahibinin oğluyla kavga ettiğini, oğlunun kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını, bu sebeple dürümcüye saldırı düzenlediğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.E.K. tutuklandı.

DÜRÜMCÜYE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 06.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah karşı caddedeki dürümcünün önüne gelen kişi, kepengi kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheli Levent istikametine doğru kaçmaya başladı. Diğer yandan silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti.Bu sırada Levent'te devriye gezen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koşarak kaçan şüpheliyi olayda kullandığı silahla suçüstü yakaladı.

Şüpheliyi Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri suçüstü yakaladı (DHA)

İNTİKAM İÇİN DÜKKANI KURŞUNLADI

Gözaltına alınan M.E.K. emniyete götürüldü. Polise verdiği ilk ifadede dükkan sahibinin oğluyla kavga ettiğini, dükkan sahibinin oğlunun kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi. M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği de ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakkında adli işlem başlatılan M.E.K.'nin 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan M.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

