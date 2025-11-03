takvim-logo

Bursa'da dehşet evi: Sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü

Bursa'da Rusya uyruklu Arzu Khalılova (20), tartıştığı Azerbaycanlı sevgilisi S.M. (27) tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi S.M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.M., Khalılova'yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ELİNDE BIÇAKLA YAKALANDI

S.M. elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arzu Khalılova'nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

