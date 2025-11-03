Bursa’da dehşet evi: Sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 16:57

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü. (DHA)

Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi S.M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.M., Khalılova'yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.