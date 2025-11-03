Kantinden alınan döner hastanelik etti: 11 öğrenci zehirlendi

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 18:45

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kantinden döner ve ayran alan 11 öğrenci , zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Arşiv fotoğraf

Olay, Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okul kantininden döner ve ayran tüketen öğrenciler bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşadı.