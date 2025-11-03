Kantinden alınan döner hastanelik etti: 11 öğrenci zehirlendi
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kantinden döner ve ayran tüketen 11 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kantinden döner ve ayran alan 11 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okul kantininden döner ve ayran tüketen öğrenciler bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşadı.
11 ÖĞRENCİ AMBULANSLARLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Durumu fark eden öğretmenler ve okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Zehirlenme belirtisi gösteren 11 öğrenci, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, okul kantininde satılan dönerle ilgili inceleme başlattığı bildirildi.