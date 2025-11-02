Gebze'deki kabus sürerken... Kartal’da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi
Türkiye Gebze'de çöken ve mühürlenen binaları konuşurken İstanbul Kartal'da da 4 katlı bir bina tahliye edildi. 17 dairesi bulunan 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Ekipleri sokağı kapattı.
Türkiye, Kocaeli Gebze'de 7 katlı bir binanın çökmesi, aynı bölgede bulunan çok sayıda binanın tahliye edilmesini konuşurken İstanbul Kartal'dan korkutan bir haber geldi.
Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonları çatladı.
Kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti.
Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.