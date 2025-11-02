Gebze’deki kabus sürerken... Kartal’da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 09:28

Türkiye, Kocaeli Gebze'de 7 katlı bir binanın çökmesi, aynı bölgede bulunan çok sayıda binanın tahliye edilmesini konuşurken İstanbul Kartal'dan korkutan bir haber geldi.



Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonları çatladı.