Dr. Esra Albayrak eğitimin zihinleri özgürleştirmesi gerektiğini belirtti

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, modern eğitimin yalnızca akademik başarıyla ölçülemeyeceğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi", "Eğitimde Dekolonizasyon" temasıyla Beykoz'daki NUN Okulları Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Zirvede eğitim dünyasından akademisyenler, düşünürler ve yazarlar, sömürgeci bilgi kalıplarının günümüz eğitimine nasıl sızdığını tartıştı ve zihinsel özgürleşmenin hangi adımlarla mümkün olabileceğini masaya yatırdı.



Zirvenin açılış konuşmasını yapan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, modern eğitimin yalnızca akademik başarıyla ölçülemeyeceğini vurguladı. Albayrak "Eğitimde dekolonizasyon, bilginin insanileştirilmesidir. Eğitim zihinleri özgürleştirmeli, insanı ruhuyla birlikte kuşatmalıdır'' dedi. Albayrak "Bir zamanlar Bağdat, Semerkant, Kurtuba ve İstanbul insanlığın anlam arayışının merkezleriydi. Bugün bilgi üretiminin odağı Londra, Paris ve Boston'a kaydı. Bu kaymayı anlayamazsak zihinsel kolonizasyonu sürdürürüz" diye konuştu. Eğitimde insanın yalnızca rekabet eden değil, düşünen ve hisseden bir varlık olarak görülmesi gerektiğinide vurgulayan Albayrak, "Eğitim bu çok katmanlı yapıyı kuşatmadıkça ruhu da tükenir" dedi.



BİLGİ VE COĞRAFYA

Zihinsel özgürleşmenin bilgi kaynaklarını sorgulamakla mümkün olduğunu dile getiren Albayrak "Bilgi her zaman bir coğrafyanın, bir dilin ve bir iktidarın izlerini taşır. Bilginin jeopolitiğini anlamak, zihinlerimizi yöneten görünmez eli fark etmektir" dedi

NEFRET DEĞİL ADALET

Albayrak, "Eğitimde dekolonizasyonun özünde nefret değil adalet, yıkmak değil onarma, zıtlaşmak değil anlamı yeniden buluşturma vardır" sözleriyle eğitimin evrensel bir anlam yolculuğu olduğunu vurguladı.



