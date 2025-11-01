Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, metroyla nasıl gidilir? İşte toplu taşıma hatları ve alternatif yollar

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 16:19

Yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanlarıyla dikkat çeken Millet Bahçesi'ne ulaşmak isteyenler için ise metro, otobüs ve alternatif toplu taşıma hatlarıyla erişim oldukça kolay. Peki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede ve metroyla nasıl gidilir? İşte ulaşım güzergahları…

(Kaynak: AA)

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE METRO VE METROBÜS İLE ULAŞIM

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ulaşmanın en pratik yollarından biri Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı kullanmaktır. Şehrin yoğun trafiğine takılmadan doğrudan ulaşım sağlayan bu hat, Yenikapı'dan başlayarak Atatürk Havalimanı durağında son bulur. Ancak güzergahınıza göre metrobüs ve metro kombinasyonu da oldukça avantajlıdır.

Özellikle Zincirlikuyu–Avcılar Metrobüs Hattı üzerinde yolculuk edenler için Ataköy Şirinevler durağında inip metroya aktarma yapmak hızlı bir seçenektir. Dilerseniz Yenibosna metrobüs durağında inip kısa bir yürüyüşle metro hattına geçerek de Millet Bahçesi'ne kolayca ulaşabilirsiniz.