Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, metroyla nasıl gidilir? İşte toplu taşıma hatları ve alternatif yollar
Türkiye’nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle vatandaşların hizmetine açıldı. İstanbul’un yeni yeşil yaşam alanı olarak tasarlanan bu dev proje, aynı zamanda olası afet durumlarında toplanma alanı işlevi de görecek. Peki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, metroyla nasıl gidilir?
Yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanlarıyla dikkat çeken Millet Bahçesi'ne ulaşmak isteyenler için ise metro, otobüs ve alternatif toplu taşıma hatlarıyla erişim oldukça kolay. Peki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede ve metroyla nasıl gidilir? İşte ulaşım güzergahları…
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE NASIL GİDİLİR?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;
72T Yeşilköy - Taksim
94Y Yeşilpınar - Bakırköy
98H Metrokent - Bakırköy
98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;
Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı
A-04 ve A-31 Minibüsleri
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE METRO VE METROBÜS İLE ULAŞIM
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ulaşmanın en pratik yollarından biri Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı kullanmaktır. Şehrin yoğun trafiğine takılmadan doğrudan ulaşım sağlayan bu hat, Yenikapı'dan başlayarak Atatürk Havalimanı durağında son bulur. Ancak güzergahınıza göre metrobüs ve metro kombinasyonu da oldukça avantajlıdır.
Özellikle Zincirlikuyu–Avcılar Metrobüs Hattı üzerinde yolculuk edenler için Ataköy Şirinevler durağında inip metroya aktarma yapmak hızlı bir seçenektir. Dilerseniz Yenibosna metrobüs durağında inip kısa bir yürüyüşle metro hattına geçerek de Millet Bahçesi'ne kolayca ulaşabilirsiniz.