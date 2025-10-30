Adana'da korku dolu anlar | Lise öğrencileri "tanımıyoruz" cevabıyla kabusu yaşadı

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 15:40

İddiaya göre lise öğrencileri İ.D. (17), B.K. (17) ve Y.K. (17), okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı.

Dehşet anları, 26 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 'ndeki bir parkta yaşandı.

ÇOCUKLARDAN "TANIMIYORUZ" CEVABINI ALAN 2 KİŞİ KAVGA ÇIKARTTI Çocuklar sohbet ettiği sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi. Şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Çocuklardan "Tanımıyoruz" cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı.

Adana'da korku dolu anlar | Lise öğrencileri ʺtanımıyoruzʺ cevabıyla kabusu yaşadı (DHA)

LİSE ÖĞRENCİLERİNİ DÖVÜP BACAKLARINDAN BIÇAKLADILAR

Kavga sırasında şüphelilerin arkadaşları da yardıma geldi. 3 lise öğrencisini öldüresiye darbedip bacaklarından bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan lise öğrencileri, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis, öğrencilere saldıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.