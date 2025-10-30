Adana'da korku dolu anlar | Lise öğrencileri "tanımıyoruz" cevabıyla kabusu yaşadı
Adana'da parkta oturan 3 lise öğrencisinin yanına motosikletli 2 kişi geldi. Şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Çocuklardan 'Tanımıyoruz' cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı. Öldüresiye darbedilip bacaklarından bıçaklandı.
Dehşet anları, 26 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı.
İddiaya göre lise öğrencileri İ.D. (17), B.K. (17) ve Y.K. (17), okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı.
ÇOCUKLARDAN "TANIMIYORUZ" CEVABINI ALAN 2 KİŞİ KAVGA ÇIKARTTI
Çocuklar sohbet ettiği sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi. Şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Çocuklardan "Tanımıyoruz" cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı.
LİSE ÖĞRENCİLERİNİ DÖVÜP BACAKLARINDAN BIÇAKLADILAR
Kavga sırasında şüphelilerin arkadaşları da yardıma geldi. 3 lise öğrencisini öldüresiye darbedip bacaklarından bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan lise öğrencileri, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Polis, öğrencilere saldıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.